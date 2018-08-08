Климатологи заявили о вероятности оранжерейного эффекта на Земле

Климатическая карта Земли весьма печальна

Ведущие климатологи всерьез обеспокоены тем, что таяние ледников, потепление мирового океана, меняющиеся течения и исчезновение лесов могут привести планету в состояние оранжереи. В случае возникновения такого эффекта, любые усилия по снижению вредоносных выбросов в атмосферу окажутся тщетными.

«Надеюсь, что мы ошибаемся, но, как ученые, мы обязаны исследовать такую возможность. Мы должны знать правду и как можно скорее. Это один из самых экзистенциальных вопросов современной науки», — говорит в комментарии ВВС директор Стокгольмского климатического института Йохан Роскстрем.

Ученые считают, что оранжерейный эффект приведет к росту планетарной температуры на 4°С выше доиндустриального уровня. Из-за этого существование человечества окажется под угрозой.

«В контексте лета 2018 года говорить о ложной тревоге климатологов уже нельзя. Тревожные явления уже с нами», — говорит доктор Фил Уильямсон из Университета Восточной Англии.

В свою очередь Кэтрин Ричардсон из Университета Копенгагена отмечает, что существует риск того, что планетарные природные системы могут начать нагреваться сами, вне зависимости от действий людей.

Как известно, средняя температура на Земле растет со скоростью 0,17°С в десятилетие и уже на 1°С превышает доиндустриальный уровень. Парижское соглашение предусматривает меры, призванные ограничить повышение на 1,5-2°С к концу века, однако его эффективность остается под вопросом.

Напомним, стремительное таяние ледников может привести к глобальной катастрофе, считают ученые из Калифорнийского университета.