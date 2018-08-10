Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала

Против звезды боевиков эпохи VHS подали заявления две женщины.
В офис окружного прокурора Лос-Анджелеса передали дело по поводу сексуальных домогательств, совершенных звездой боевиков 80-90-х Стивеном Сигалом.
Соответствующее сообщение опубликовал американский портал-таблоид TMZ. Согласно имеющимся данным, полицейские закончили расследование и передали материалы обвинению для рассмотрения.
Двое женщины весной нынешнего года обвинили Сигала в сексуальных домогательствах. Актриса Регина Симонс утверждает, что тот подверг ее сексуальному насилию в своем доме в 1993-м. Другая женщина, чье имя следствие не называет, рассказывает о событиях 2002-го, когда Сигал засунул руку ей в нижнее белье во время прослушивания.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Сигал стал сотрудником МИД России.