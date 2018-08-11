В ЕС рассказали о проблемах в антикоррупционных органах Украины

В ЕС указали на проблемы в антикоррупционных органах / Reuters

Закон об Антикоррупционном суде с внесенными в него изменениями отвечает обязательствам Украины перед западными партнерами, заявили в Европейской службе внешних действий.

Вместе с тем Брюссель ждет начала работы Антикоррупционного суда до конца текущего года и следит за проблемами в антикоррупционной прокуратуре, говорится в сообщении на сайте внешнеполитической службы ЕС.

"Это позитивный сдвиг, осуществленный в соответствии с международными обязательствами и на пользу украинским гражданам и бизнесу. Создание Высшего антикоррупционного суда означает существенный шаг в крайне важной борьбе с коррупцией, которую ведет Украина", - сказано в сообщении.

При этом в заявлении говорится, что ЕС обеспокоен ситуацией в антикоррупционной спецпрокуратуре.

"Важно, чтобы целостность офиса антикоррупционного спецпрокурора и доверие к нему а также к его руководству было поддержано и усилено", - подчеркивается в документе.

Напомним, Рада приняла законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440) 7 июня, за проголосовали 315 народных депутатов при необходимых 226, а против — 25. Этот документ Порошенко подписал 11 июня.

Как сообщалось, создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора — МВФ. Тот в свою очередь отнесся к новому закону скептически. Как написал эксперт: МВФ не сможет принудить нашу коррумпированую власть добровольно "отрезать себе яйца".