Умер легендарный игрок клуба "Что? Где? Когда?"

Умер Михаил Басс. / ПолитЭксперт

12 августа в Санкт-Петербурге не стало одного из самых известных игроков популярной интеллектуальной игры «Что Где? Когда?» Михаила Басса.

О смерти коллеги сообщил другой «знаток» клуба, магистр «ЧГК» Александр Друзь. Именно при участии Басса команда Друзя стала чемпионом мира в 2002 году.

Михаил Басс был родом из Санкт-Петербурга. 19 июля ему исполнилось 48 лет.

По образованию он биолог. Принял участие более чем в 30 научных экологических экспедициях, в том числе в Украине.

Впервые выступил в клубе «Что? Где? Когда?» в 1990 году в команде Алексея Блинова. Считался одним из сильнейших «знатоков», обладатель титула «Бессмертного члена клуба» и красного пиджака, который давал Михаилу право оставаться в «ЧГК» даже после проигрыша его команды.

Напомним, 9 августа в Москве скончался режиссер, а также актер популярных сериалов и художественный руководитель театра "Практика" Дмитрий Брусникин.