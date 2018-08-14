Экс-посол Грузии в Украине прокомментировал новые санкции США против России

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Григол Катамадзе, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, а также чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Украине (2000-2007, 2009-2013 годы), отвечая на вопрос читателя во время чата для «Главреда», прокомментировал новые антироссийские санкции США.

«Необходимо, чтобы и США, и Евросоюз вводили как можно более жесткие санкции и были бы последовательными в своих действиях, пока РФ не примет окончательное решение и не сделает шаг назад в вопросах территориальной целостности Грузии и Украины», − сказал он.

Кроме того, Катамадзе провел небольшой исторический экскурс и напомнил о непоследовательном поведении лидеров европейских стран в 2008-м - во время войны в Абхазии. «Отношение европейцев в 2008 году было очень поверхностным. Тогда, 12 августа 2008 года, было подписано мирное соглашение — так называемый «План Саркози-Медведева», который гласил, что Россия должна вывести войска и восстановить статус-кво до начала военных действий. Россия не выполнила взятые на себя обязательства. Европейские партнеры промолчали. И мы получили дальнейшую эскалацию и события, но уже в Украине», − считает он.

Катамадзе также полагает, что США должны постоянно усиливать силу санкций против РФ. «Поэтому санкции должны быть как можно более жесткими, и они должны сохраняться до восстановления территориальной целостности Грузии и Украины», −подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что политолог объяснил, как почему новые санкции США станут переломными для России.