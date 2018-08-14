Адвокат рассказал о "пунктике" Путина по поводу Сенцова

У Владимира Путина есть "пунктик" по поводу Олега Сенцова, сообщил адвокат / Фото: Reuters

Российский адвокат Николай Полозов заявил, что у президента РФ Владимира Путина есть "пунктик" по поводу незаконно осужденного в стране украинского режиссера Олега Сенцова.

Украинец назвал главу России "кровавым карликом", лидер страны не забывает такие обиды, рассказал защитник в интервью "Фактам".

"Борис Немцов (убитый российский оппозиционер — Ред.) тоже его (Путина — Ред.) оскорблял, а Орхан Джемаль (погибший в Африке российский военный журналист — Ред.) в прямом эфире пожелал смерти. Путин такие обиды фиксирует и помнит", — сказал собеседник.

Полозов подчеркнул, что "основной лейтмотив коммуникации Кремля с Западом — совместная борьба с терроризмом". "Тогда как Путин отпустит "террориста"?", — задался вопросом адвокат.Читайте такжеЗадержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове

Ранее двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что получила письмо от режиссера. По ее словам, наш соотечественник “написал, что конец близок, и он это не про освобождение”.

Позже уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова узнала, что состояние режиссера "удовлетворительное" и прислала его фотографии из колонии.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил Владимира Путина помиловать украинца. После этого пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.