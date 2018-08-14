Роковой удар молнии и десятки жертв: что известно об обрушении моста в Италии

В Италии обрушился мост / repubblica.it

В Италии спасатели продолжают работать на месте обрушения магистрального моста в городе Генуя.

Число жертв растет

При этом число жертв в результате обрушения моста возросло до 22 человек.

Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры Эдоардо Рикси, четырех человек удалось освободить из-под завалов.

По словам спасателей, которые пытаются извлечь людей из-под завалов, ситуация на месте обрушения моста выглядит как ”ад”.

”К счастью, сильный ливень прекратился, и мы теперь можем осуществлять поисковые и спасательные работы”, - сказал один из спасателей.

Роковой удар молнии

Вместе с тем, по данным очевидцев, обрушение моста произошло из-за удара молнии.

«Это произошло сразу же после 11:30, когда мы увидели, как молния ударила в мост, и мы видели, как мост рухнул», - сказал свидетель, агентству ANSA.

Как сообщают источники в полиции, среди погибших в результате обрушения моста есть ребенок.

В то же время в Сети были опубликованы кадры момента обрушения моста в Генуе. На видео можно увидеть, как падают опоры и конструкции сооружения.

Детали обрушения моста

Трагедия произошла около 11:30 по местному времени в то время, когда по мосту двигались автомобили. Обрушилась центральная часть строения, которая находилась на высоте 200 метров над землей. В результате под обломками оказались десятки авто.

Мост Понте-Моранди является частью итальянского шоссе А10, которое простирается вдоль побережья Средиземного моря на севере страны. Он соединял два района города Генуя – Сампьердарена и Корнильяно. Строительство моста проходило в 1963-1967 годах над рекой Польчевера. Также под мостом расположены и жилые дома и промышленная зона.

Предчувствие трагедии

По словам местных жителей, в последние годы опоры моста постоянно ремонтировали. Последний раз такой ремонт состоялся в 2016 году. Также во время обвала в Генуе был сильный ливень и шквальный ветер.

"26 февраля 2017 года мост Моранди был уже в таком состоянии. Мы все боялись, что он рухнет. Сегодня это произошло", пишут местные жители в соцсетях.

Напомним, 14 августа в Генуе обрушился автомобильный мост, длина которого составляла 1 100 метров.