Путин заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил о готовности встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном в ближайшее время.

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в телеграмме, которую Путин отправил в ответ на поздравление его с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского господства.

"Я подтверждаю свою готовность в ближайшее же время встретиться с вами, чтобы обсудить безотлагательные вопросы двусторонних отношений и важные региональные вопросы", - сказано в послании.

В середине июня Ким Чен Ын передал личное послание Владимиру Путину.

Во время встречи с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом Путин подтвердил свое приглашение лидеру КНДР посетить Россию с визитом.

"Хочу подтвердить и прошу передать лидеру Северной Кореи товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом", - сказал он на встрече с главой северокорейского парламента.

Президент РФ отметил, что посетить Россию Ким Чен Ын мог бы в сентябре в рамках Восточного экономического форума.