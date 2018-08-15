Госдеп опроверг выход США из Договора по открытому небу с Россией

США намерены и дальше придерживаться Договора по открытому небу с РФ и не замораживали его.

Об этом ТАСС заявила представитель Госдепартамента.

"США сохраняют приверженность продолжению имплементации Договора, это демонстрирует разрешение на комплексное обновление наших самолетов для использования в рамках Договора по открытому небу", - сказала она.

По ее словам, оборонный бюджет на 2019 год требует от исполнительной власти отчитываться о расходах по договору, а также выполнять "сертификационные требования".

Ранее СМИ сообщили, что США заморозили Договор по открытому небу с Россией.

Напомним, 13 августа президент США Дональд Трамп подписал ранее одобренный Сенатом Национальный закон об оборонном бюджете США объемом $716 млрд на 2019 финансовый год (yовый финансовый год начинается в США с 1 октября. - Прим.).