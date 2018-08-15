Прошение о помиловании Сенцова: адвокат рассказал о решении украинского режиссера

Олег Сенцов в российской тюрьме / facebook.com/denisovaombudsman

Находящийся в заключении в России украинский режиссер Олег Сенцов не будет писать прошение о своем помиловании.

Как подчеркнул глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, юристы которой защищают украинского режиссера в судах, российский режим не сломит Сенцова.

"Режим не может не прогибать и не ломать. Но не будет Олег писать никаких прошений, это же очевидно", - написал Чиков в своем Telegram-канале.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что говорить об отказе Кремля в помиловании осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову некорректно, так как он не подавал соответствующее прошение.

Ранее была опубликована копия ответа Управделами президента РФ на просьбу матери Сенцова помиловать сына. В документе говорится, что согласно законодательству, процедура помилования начинается с личного письменного обращения осужденного к президенту.