У Путина прояснили ситуацию с помилованием Сенцова

Олег Сенцов / Антон Наумлюк

Говорить об отказе Кремля в помиловании осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову некорректно.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Мне по-прежнему нечего добавить по Сенцову. Вы знаете, есть действующее законодательство, и в этом случае употреблять фразу "отказать в помиловании", наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было самой просьбы о помиловании. В остальном мне добавить нечего" - сказал Песков.

Накануне СМИ опубликовали копию ответа Управделами президента РФ на просьбу матери Сенцова помиловать сына. В документе говорится, что согласно законодательству, процедура помилования начинается с личного письменного обращения осужденного к президенту.

Во вторник, 15 августа, Сенцов назвал свое состояние "предкритическим".

"Врачи колонии, которым Сенцов доверяет, они делают то, что могут делать, но не делают никаких прогнозов. Адвокат говорил, что ему делают капельницы и питательную смесь, которую он принимает. Но это ситуация, которая не может спасти его жизнь", - сообщила российская правозащитница Зоя Светова, посетившая Сенцова в колонии.

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам строгого режима по обвинению в организации поджогов и терактов в Крыму. Свою вину он не признал и в середине мая объявил голодовку с требованием освободить из российских колоний украинских политзаключенных.