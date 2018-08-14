Сенцов должен сам просить о помиловании: СМИ рассказали об ответе АП Путина матери режиссера

Олег Сенцов / facebook.com/denisovaombudsman

Для помилования украинского режиссера Олега Сенцова он должен сам написать соответствующее прошение на имя российского президента Владимира Путина.

Об этом идет речь в ответе матери Сенцова от Управления по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента РФ, сообщает "Громадське".

"В соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации ... процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, в которой он обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание", - сказано в документе.

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При этом в ответе из АП Путина отмечается, что просьбу матери Сенцовой направили и. о. губернатора Ямало-Ненецкого округа для рассмотрения.

Ранее арестованные в Украине россияне попросили Путина обменять их на украинского политзаключенного.

Напомним, голодающий украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России, назвал свое состояние "предкритическим".

Как известно, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что получила письмо от режиссера. По ее словам, наш соотечественник “написал, что конец близок, и он это не про освобождение”.