Украинский "список Магнитского": в России вспомнили о международном праве

Мария Захарова / Reuters

Намерение Украины создать санкционный список россиян, виновных в нарушении прав украинских политзаключенных, противоречит международному праву, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Анонсируемый киевским режимом пакет, который можно сравнить со "списком Магнитского", - очередная попытка ввести односторонние принудительные меры, противоречащие международному праву и практике цивилизованного межгосударственного общения", - подчеркнула она, пишет ТАСС.

Захарова отметила, что правонарушения, в которых обвиняют РФ, никем не доказаны, а Украина нарушает принципы презумпции невиновности: "Складывается впечатление, что украинские власти следуют дурному примеру из-за океана".

Напомним, ранее глава Минюста Украины Павел Петренко заявил о намерении составить отдельный санкционный список российских чиновников, ответственных за нарушение прав украинцев в России.