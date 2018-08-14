В Украине предложили обзавестись своим "списком Магнитского"

Павел Петренко

Глава Минюста Украины Павел Петренко заявил о намерении составить отдельный санкционный список российских чиновников, ответственных за нарушение прав украинцев в России.

"Мы будем обращаться (в ЕСПЧ. - Прим.), чтоб это дело было определено как приоритетное. Мы будем обращаться к нашим международным партнерам с предложением формировать отдельный санкционный список, аналог "списка Магнитского", - сказал Петренко, комментируя поданный накануне иск против России в Европейский суд по правам человека.

Минситр отметил, что Киев впервые подал в ЕСПЧ иск с конкретными именами российских чиновников.

Напомним, Украина направила в ЕСПЧ иск о нарушениях прав осужденных и отбывающих наказание в России украинцев.

"Мы только что подали в ЕСПЧ межгосударственный иск по поводу украинских заключенных Кремля", - сообщил замглавы Министерства юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина в пятницу, 10 августа.

В иске перечислен 71 человек. Конкретные фамилии Лищина не уточнил.

"Список Магнитского" - перечень лиц, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть аудитора Сергея Магнитского в 2009 году, а также другие грубые нарушения прав человека в России.

Сергей Магнитский - аудитор консалтинговой компании Firestone Duncan, арестованный в 2008 году по обвинению в помощи главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов. На Западе настоящей причиной преследования Магнитского считают разоблачение масштабных коррупционных схем российской властной "верхушки".