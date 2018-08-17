Трамп задумал избавиться от расследователей "русского следа" в выборах 2016 года - WP

17 августа 2018, 13:26

Президент США собирается лишить доступа к секретной информации ряд официальных лиц.

Трамп
Дональд Трамп / Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен запретить доступ к секретным данным для ряда американских чиновников, имевших отношение к расследованию предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года.

Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на двух знакомых с ситуацией сотрудников Белого дома.

Планируется, что доступа к секретной информации "довольно скоро" лишатся бывшие высокопоставленные сотрудники разведслужб, которые значатся в специальном списке Белого дома.

Собеседники газеты отметили, что хотят пересмотра этого списка.

Издание напомнило, что за последние полтора года Трамп уволил или угрожал уволить около 10 нынешних и бывших официальных лиц, связанных с расследованием "русского следа" в выборах президента США в 2016 году: речь идет об экс-главах ФБР, нацразведки и АНБ: Джеймсе Коми, Джеймсе Клэппере и Майкле Хэйдене, а также экс-замглавы ФБР Эндрю Маккейбе.

Напомним, 13 июля США предъявили заочные обвинения 12 российским разведчикам по делу о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Все они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов для их последующей публикации. Отмечается, что россияне в том числе устанавливали специальное программное обеспечение на компьютеры, чтобы следить за пользователями и читать их переписку.

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