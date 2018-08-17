В Варшаве демонтируют памятник Благодарности Советской армии

Памятник Благодарности СА в Варшаве / Польское радио

В Польше заявили, что в рамках декоммунизации в Варшаве до конца 2018 года будет демонтирован памятник Благодарности солдатам Советской Армии, который установлен в Скаришевськом парка в Варшаве.

Чиновник варшавского Управления по озеленению Мариуш Буркацкий, впрочем, заявил, что памятник передадут скандально известному Институту национальной памяти Польши, уничтожать его никто не планирует. Элементы монумента должны попасть в Музей холодной войны в селе Подборско неподалеку Щецина в Западнопоморском воеводстве, сообщает Польское радио.

Варшавское Управление по озеленению, которое отвечает за демонтаж и транспортировку памятника, уже получило на это разрешение от реставратора памятников старины и ищет подрядчика для выполнения работ.

Читайте также"Огромная вина коммунистической власти". Гордон объяснил, почему Украине нужна декоммунизацияЭкспозиция Музея в Подборско находится в помещениях советских складов атомного оружия. В период коммунистической Польши этот объект был секретным и находился под особой охраной. О его существовании было известно чуть более, чем десятку человек. Его построили польские солдаты в 1976-1969 годах, а в 1970 году объект был передан советской стороне. Институт национальной памяти планирует там создать постоянную выставку на площади в 300 гектаров. Для этой площадки уже есть экспонаты - так, в Поморской области Польши демонтировано два танка Т-34, которые стояли там на постаментах.

А в Украине тем временем неизвестные декоммунизаторы разбили памятную табличку советскому маршалу Георгию Жукову.