"Не дадим майданов делать": В Совфеде РФ грозят разделом Украины

Игорь Морозов / Скриншот

Член Совета Федерации России Игорь Морозов обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений и заявил, что РФ не допустит "майданов" на Донбассе.

"Россия должна заявить, что мы хотим прекратить все то, что происходит на Донбассе со стороны Украины. Минские соглашения не работают по вине Украины. Поэтому мы ее принудим к миру! И мы больше не дадим убивать людей, которые живут на Донбассе!" — подчеркнул он в эфире телеканала "Россия 1".

Морозов также заявил, что на Донбассе якобы живут только русские, которых нужно защитить от Украины.

"Мы вам не дадим майданов делать здесь на территории, где живут россияне! Мы показали, что поддержим Крым — и Крым вернулся в Россию. Надо сделать это открытым для Донбасса, и все, прекратится война всякая!" — добавил российский сенатор.

Напомним, ранее российский рок-музыкант Гарик Сукачев заявил о том, что аннексированный Крым по праву принадлежит России, а в Киеве на Майдане раздавали "американские булочки".