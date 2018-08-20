Австралийские пожарные разделись для благотворительного календаря

Австралийские пожарные приняли участие в съемках для страниц календаря-2019 с животными из зоопарка.

Календарь на следующий год вышел в пяти различных версиях: "Календарь с животными", "Календарь с котиками", "Календарь с собаками" и два календаря с "горячими пожарными".

По словам директора Австралийского календаря пожарных Дэвида Роджерса, этот проект помогает нуждающимся: "С каждым годом мы становимся сильнее. Мы гордимся тем, что будем поддерживать дикую природу Австралии в течение еще одного года".

По его данным, каждые два доллара от продажи календаря будут переданы в фонд помощи фермерам и животным, пострадавшим от засухи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ирландии рекордное число обнаженных женщин искупалось в ледяном море.