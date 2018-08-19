Трамп депортирует Меланию, если та рискнет с ним развестить - экс-помощница Трампа

Мелания Трамп, якобы, настолько утомилась от Трампа, что не против с ним развестись - но боится / фото: EPA/UPG

Скандально известная экс-помощница главы Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман заявила, что в том случае, если Мелания Трамп подаст на развод, Дональд Трамп найдет способ немедлено депортировать ее из США.

По словам экс-помощницы Трампа, Трамп быстро аннулирует гражданство своей жены, если она станет причиной его "окончательного унижения" во время его президентства, сообщает The Independent со ссылкой на ее книгу..

"Он мстительный человек", - заявила она.

Первая леди США Мелания Трамп, фотомодель и телеведущая, является уроженкой города Ново-Место в Словении. Мелания получила "Грин-карту" через программу для людей с "исключительными способностями", а вслед за ней, в 2006 году - и гражданство. Эта программа рассчитана на академических исследователей, бизнес-работников и тех, кто участвует в поддержании национальных и международных стандартов.

В ходе предвыборной кампании Трампа она заявила, что стала гражданкой США на законных основаниях и пообещала провести пресс-конференцию по этому поводу, но этого не произошло.

Маниголт-Ньюман заявила, что Трамп, скорее всего, просто купил гражданство США для бывшей модели.

Читайте такжеПутин напугал Меланию Трамп, а Лаврова подловили на пикантном подглядывании: фото, видеоМелания Трамп, добавила она, ждет не дождется конца президентства ее супруга, чтобы немедленно подать на развод.

44-летняя Омароса Маниголт-Ньюман ранее была одной из наиболее известных адвокатов Трампа в среде афроамериканцев. Она была уволена со скандалом. 14 августа в продажу вышла ее книга "Свихнувшийся: Отчет инсайдера о Белом доме Трампа". Она обвиняет Трампа в недостаточной квалификации, расизме, женоненавистничестве и нарцисизме.

Ранее Мелания Трамп впервые высказалась о секс-скандале с участием Дональда Трампа. Первая леди попросила общественность подумать о ее сыне.

При этом во время посещения Нью-Гемпшира Мелания обнимала мужа. В тот раз президент США и первая леди вели себя, как молодожены.

Напомним, порнозвезда Сторми Дэниелс рассказала о своих отношениях с Трампом, которые произошли в 2006 году, когда у него с Меланией родился сын. Она заявила, что не обещала любовнику держать их связь в секрете, однако позже за внушительную сумму решила продать известному таблоиду.

Ранее о сексуальных отношениях с президентом США в тот период, когда он уже был женат на Мелании, заявила модель Карен Макдугал.