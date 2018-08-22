Из США изгнали в Германию бывшего украинского приспешника нацистов

Яков Палий / NY Daily News

Власти США провел процесс депортации в Федеральную Республику Германия экс-надзирателя нацистского концлагеря Якова Палия, который некогда родился на территории Украины.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале Минюста США. "Яков Палий, бывший надзиратель трудового лагеря в оккупированной Германией Польше, а после войны - житель Квинса, Нью-Йорк, был передан Иммиграционной и таможенной полицией США Германии. Иммиграционная и таможенная полиция выслала Палия на основании соответствующего ордера Министерства юстиции от 2004 года", − сообщается в тексте.

Позднее высылку из страны прокомментировал генпрокурор США Джефф Сешнс. "Соединенные Штаты никогда не будут безопасной гаванью для тех, кто принимал участие в зверствах, военных преступлениях и нарушениях прав человека", - заявил он.

Сешнс также отметил, что Палий намеренно лгал о своей службе нацистам – для того, чтобы иммигрировать в США и получить гражданство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что более 50 конгрессменов обвинил Украину в спонсировании антисемитизма.