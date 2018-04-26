Более 50 конгрессменов США обвинили Украину в спонсировании антисемитизма

Группа из более 50 американских конгрессменов, представляющих как консерваторов, так и демократов, обратились в Госдепартамент США с просьбой оказать дипломатическое давление на Украину и Польшу за "финансируемый государством" антисемитизм.

Текст соответствующего обращения опубликован на официальном сайте конгрессмена Ро Ханны, передает Радио Свобода.

"Мы призываем вас присоединиться к нам и правозащитным организациям в борьбе против антисемитизма, ксенофобии и всех форм нетерпимости, призвав польские и украинские правительства однозначно отбросить искажения Холокоста и чествование нацистских коллаборационистов и полностью расследовать антисемитские преступления", - отмечают конгрессмены в обращении к и.о. госсекретаря Джона Салливана, которые было публично обнародованно 25 апреля.

Читайте также Во Львове учительница из-за поздравления Гитлеру в соцсети лишилась работы

Среди прочего, Ро Ханна и другие подписанты назвали в числе "нацистских коллаборационистов" Степана Бандеру. "Среди групп и лиц, которых прославляют в Украине, есть нацистские коллаборационисты Степан Бандера, Роман Шухевич и Организация украинских националистов, так же как и Украинская повстанческая армия", - указывают конгрессмены.

Проявлением антисемитизма и прославлением нацистских коллаборационистов в Украине, по мнению конгрессменов, является "проуповская кампания 2017 года" украинского Института национальной памяти, переименование улиц в честь Бандеры и Шухевича, а также деятельность "неонацистского батальона Азов", который должен быть распущен, а не включен в состав Нацгвардии, считают авторы заявления. Также конгрессмены указали на причастность министра внутренних дел Арсена Авакова к деятельности этого подразделения.

Позднее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в ответ на это заявление обвинил конгрессменов в невежестве. Комментаторы поста Вятровича, в основном, разделяют его точку зрения. "Они либо не понимают против кого дружат, или имеют с этого выгоду", "Те сенаторы – село неасфальтированное... Ну и еще одно – евреи всегда и везде считают себя ущемленными... Они, верно бы, и в Израиле такое делали, но незадача, там только они одни", – пишут люди.