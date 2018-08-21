Телеведущий Познер рассказал о своем отношении к долгому правлению Путина

Познер считает, что Путину грозит коррумпированность / Фото: Reuters

Известный российский журналист Владимир Познер заявил, что окончательную оценку чрезмерно долгому пребыванию у власти Владимира Путина поставит история, однако лично он с политикой главы государства во многом не согласен.

"Как кончится правление Путина – не знаю, предсказаниями не занимаюсь; как я отношусь к нему – с интересом. Я еще не знаю, каков будет вердикт истории. Не могу сказать. Со многим – не согласен. Из того что он делает. Из его политики, причем и внешней, и внутренней – поскольку это связанные вещи, согласен не со всем", - цитирует Познера его официальный сайт Познер Online.

Журналист полагает, что Путин занимает высший государственный пост слишком долго, а это приводит к "абсолютной коррумпированности".

"Такое длительное пребывание у власти отрицательно сказывается на любом человеке. Был такой английский лорд Актон, который сказал, что власть коррумпирует, а абсолютная власть – коррумпирует абсолютно. И в этом есть правда. Человек привыкает к своей непогрешимости, к своему всезнанию, особенно в такой стране как Россия, где окружение пытается угадать, что надо сказать, чтобы понравиться. Вместо того чтобы подумать. Владимира Владимировича как-то спросили, как он относится ко мне. И как мне сообщили, он сказал, что относится хорошо, но сложно. Ну вот у меня похожее, наверное", - сказал Познер.

Напомним, ранее Познер заявлял, что Путин желает оказаться в учебниках истории как позитивный лидер и поэтому всерьез озабочен своей популярностью.