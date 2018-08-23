"Мы всегда будем стоять рядом": как мировые лидеры поздравляли Украину с Днем независимости

23 августа 2018, 09:59

Трамп направил поздравление по случаю Дня независимости Украины от имени народа Америки.

Дональд Трамп
Дональд Трамп поздравил Украину с Днем независимости / Reuters

Президент США Дональд Трамп направил в адрес президента Петра Порошенко поздравление по случаю Дня независимости Украины от имени народа Америки.

По словам Трампа, украинскому народу есть чем гордиться: в течение четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и благословенна ярким гражданским обществом, растущей экономикой и Вооруженными Силами, которые стали мощными как никогда раньше.

"Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ", - говорится в послании.

Также американский лидер заверил, что правительство США будет продолжать работать с Украиной и поддерживать усилия в укреплении демократических институтов, развитии верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста.

Поздравление по случаю Дня независимости Украины направил Порошенко и президент Французской Республики Эммануэль Макрон.

"Франция остается рядом с Украиной в поисках устойчивого разрешения конфликта, который бушует на Востоке вашей страны. Наша поддержка Украины является постоянной через привлечение Франции к "Нормандскому формату". Хочу подтвердить Вам приверженность Франции, как и Европейского Союза, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Франция не признает незаконной аннексии Крыма со стороны России и считает силовой пересмотр границ противоречащим международному праву", - сказано в его письме.

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Также поздравил Украину с Днем Независимости Украины Папа Римский Франциск, сообщает пресс-служба администрации президента.

"По случаю Дня Независимости Украины передаю Вам, Ваше Высокопревосходительство, и гражданам Украины свои искренние поздравления. Надеюсь, что стремление найти решение на благо мира, к которому так стремится народ, принесет положительные результаты для всей страны, особенно для жителей регионов, пораженных конфликтом", - говорится в его поздравлении.

Кроме того, стран поздравили украинцев с Днем Независимости Украины монархи и главы европейских стран."Главу государства и весь украинский народ с праздником поздравили Король Нидерландов Виллем-Александр, Король Швеции Карл Густав XVI, Король Бельгийцев Филипп", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Как сообщалось, в столицу постоянно прибывает военная техника и солдаты, которые в день парада пройдут по главной улице страны.

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Новость в спецтеме:День независимости-2018: как и где праздновать
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