В Москве задержали Алексея Навального

Политика доставили в ОВД Даниловский.
Российского оппозиционера Алексея Навального задержали у подъезда его дома в Москве.
Как рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш, это произошло двух часов назад, сейчас он находится в ОВД Даниловский.
"За что задержали, не говорят. Телефон отобрали", - написала Ярмыш в Twitter, не сообщив подробностей.
По данным росСМИ, ранее Навальный призвал соратников выйти на несогласованные акции 9 сентября.
"Вы думайте о том, что нужно выйти на эту штуку. Вот наплевав на все и готовым быть задержанным в этот день по этому поводу", - заявлял он.
Напомним, в конце июля Навальный отказался принимать участие в выборах мэра Москвы.