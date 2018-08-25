В Москве задержали Алексея Навального

Алексей Навальный

Российского оппозиционера Алексея Навального задержали у подъезда его дома в Москве.

Как рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш, это произошло двух часов назад, сейчас он находится в ОВД Даниловский.

"За что задержали, не говорят. Телефон отобрали", - написала Ярмыш в Twitter, не сообщив подробностей.

По данным росСМИ, ранее Навальный призвал соратников выйти на несогласованные акции 9 сентября.

"Вы думайте о том, что нужно выйти на эту штуку. Вот наплевав на все и готовым быть задержанным в этот день по этому поводу", - заявлял он.

Напомним, в конце июля Навальный отказался принимать участие в выборах мэра Москвы.