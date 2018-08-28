"Мы вершим историю". Обнародовано последнее послание Маккейна

Джон Маккейн накануне смерти обратился к соотечественникам / Reuters

Бывший советник и друг сенатора Джона Маккейна Рик Дэвис представил прощальное обращение американского политика к народу.

"Мы теряем наше величие, когда путаем патриотизм с первобытным соперничеством, которое сеет обиду, ненависть и насилие во всех уголках земного шара. Мы ослабляем его, когда прячемся за стенами, вместо того, чтобы рушить их, когда сомневаемся в силе наших идеалов и не доверяем им быть великой силой перемен, которой они всегда были", - приводит текст письма NBC News.

Маккейн призвал народ Америки не отчаиваться из-за нынешних трудностей и верить в многообещающее будущее и величие Америки. Он отметил в послании, что сожалеет о совершенных ошибках, однако надеется, что его любовь к стране перевесит их.

"Американцы никогда не уходят. Мы никогда не сдаемся, мы никогда не скроемся от истории. Мы вершим историю. Прощайте, американцы, да благословит вас Бог, и Бог благословит Америку", - резюмировал Маккейн в прощальном письме.

Напомним, сенатор-республиканец Джон Маккейн умер в субботу, 25 августа, в возрасте 81 года. Ранее у него диагностировали рак мозга.

Как ранее сообщалось, "Главред" сделал подборку наиболее ярких цитат Маккейна о поддержке Украины.