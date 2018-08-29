Гроб с Маккейном понесет известный российский журналист-антипутинист

Джон Маккейн / Reuters

Гроб с телом сенатора-республиканца Джона Маккейна понесет российский журналист и общественный деятель Владимир Кара-Мурза, известный

Как пишет Politico, такое решение при жизни принял сам Маккейн. Предложение журналисту в апреле передал их общий друг.

"Я согласился, конечно, и это будет самая печальная честь, которую кто-то может себе представить", - прокомментировал предложение сам Кара-Мурза.

В похоронной процессии также примут участие бывший вице-президента США Джо Байден, экс-министра обороны Уильям Коэн, и еще нескольких друзей Маккейна.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн умер в субботу, 25 августа, в возрасте 81 года. Ранее у него диагностировали рак мозга.

Джон Сидни Маккейн родился 29 августа 1936 года. Он представлял в Сенате США штат Аризона, в 2016 году его переизбрали на шестой срок.