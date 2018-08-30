"А его закопают в парике?": соцсети "взорвала" новость о смерти Иосифа Кобзона

Пользователи сети поторопились высказать свое мнение о кончине артиста.
30 августа умер знаменитый советский и российский певец Иосиф Кобзон. Исполнителя не стало на 81-м году жизни. Артист двое суток пролежал в коме, его жизнедеятельность поддерживали аппараты – он был подключен к искусственной вентиляции легких. Из комы Кобзон так и не вышел, он умер этим утром.
"Главред" собрал реакцию социальных сетей на кончину Народного артиста России.
Журналист Игорь Чичкань поинтересовался, как будут хоронить знаменитость: в парике или без.
"Внезапный вопрос: а его закопают в парике?... На самом деле, пох*ру как", - отметил Чичкань.
Блогер Антон Комаров в Facebook опубликовал фото с Михаилом Задорновым, который умер ранее, и подписал: "Позволю себе немного дополнить работу мастера".
Журналист Милан Лелич также прокомментировал новость.
"Последний раз тут такой праздник был, когда Моторолу подорвали", - написал Лелич.
Также на новость о смерти Кобзона отреагировал журналист Вадим Довнар – он выложил "Песню чекистов" в исполнении артиста, и подписал: "Давненько не было рубрики "Падеж скота". Кобзон все. Ну и траурный марш".
Политический обозреватель Саша Сотник кратко подписал новость о смерти Кобзона.
"Закинул парик на пирамидку", - написал он.
Блогер Сергей Лермонтов предложил юзерам почтить память Кобзона с пирамидками (в 2015 году артист пафосно вручал 8-летнему мальчику игрушечную пирамиду) и моторолками (исполнитель был известен дружбой с Моторолой, и посвятил ему песню).
"Кобзон умер! Здесь вы можете почтить его память, как полагается.С пирамидками и моторолками", - иронизирует Лермонтов.
Отреагировала на смерть знаменитости и общественный деятель Лиза Богуцкая – она отметила, что Кобзон для нее умер уже давно.
"Кобзон для меня умер давно", - написала Богуцская.
Заметила, что в ленте новостей Facebook возрадовались смерти Кобзона, журналист Ярослава Парака.
"Товарищество, это же просто жесть! Умер Маккейн - вся лента изобилует "RIP, RIP, RIP". Умер Кобзон - "ура-ура-ура". Не лента ФБ, а похоронное бюро какое-то", - возмутилась Парака.
Немногословно отреагировал на новость и журналист Аркадий Бабченко, убийство которого инсценировали спецслужбы, а потом показали живого и невредимого.
"А чего сразу я? Я молчу... ", - написал Бабченко.
На шутливый вопрос юзеров, не является ли смерть Кобзона спецоперацией СБУ, Бабченко ответил: "Нет. В этот раз - с гарантией".
Напомним, Кобзон при жизни выступал против Майдана в Украине, активно поддерживал боевиков самопровозглашенных ДНР и ЛНР, ездил на захваченную часть Донбасса. "Главред" собрал жесткие высказывания исполнителя в адрес украинцев, поддержавших протесты.
Отметим, что родственники Кобзона подтвердили смерть артиста.
Ранее стало известно, где похоронят Кобзона.