Спецслужбы США долго пытались завербовать известного российского олигарха - СМИ

Дерипаску хотели завербовать ФБР и Минюст США / Фото: Reuters

Спецслужбы США несколько лет пытались завербовать известного российского олигарха Олега Дерипаску.

В период между 2014 и 2016 годами Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции неоднократно пытались завязать контакты с россиянином - они хотели получить от него информацию о российской организованной преступности в США и о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году, пишет The New York Times со ссылкой на несколько источников.

Кроме того, структуры хотели выяснить, действительно ли Манафорт связан с Кремлем. Взамен в США предлагали олигарху визы, решение юридических проблем и даже снятие санкций персонально с него - однако тот наотрез отказался от сотрудничества, более того - бизнесмен немедленно сообщил о контактах американских спецслужб российским властям.

Дерипаска серьезно пострадал от американских санкций, запрещающих контрагентам из США иметь с ним любые экономические связи. Вероятно, такая санкционная агрессия в его адрес связана именно с отказом олигарха от сотрудничества, сообщают журналисты.

Напомним, в министерстве финансов США заявили о готовности ликвидировать санкции против российского олигарха Олега Дерипаски и его предприятия, алюминиевого гиганта Русал. Для этого Дерипаска должен продать свой пакет акций компании.