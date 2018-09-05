Азиатские заробитчане потеснили украинских в Польше - СМИ

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За текущий год число трудовых мигрантов из Азии в Польше возросло, что повлияло на востребованность украинских заробитчан.

Об этом сообщает "УРА-Информ" со ссылкой на польскую газету Dziennik.

"В течение 2018 года в Польше резко возросло количество трудовых мигрантов из стран Азии, которые начинают вытеснять рабочих из Украины. Таким образом, теперь украинцам приходится искать новую работу в других странах. По предварительным данным, это происходит на фоне рекордно низкой безработицы и ежегодного роста ВВП Польши на 5 процентов", - отмечает издание.

Ранее сообщалось, что с конца марта этого года на заработки за границу уже выехали 420 тысяч украинцев, свидетельствуют данные ukrainianpeopleleaks.com - онлайн-счетчика выезжающих из Украины заробитчан.

По данным главы МИД Украины Павла Климкина, ежегодно Украину покидают около 1 млн жителей страны.