В Индии рухнул мост, есть жертвы: опубликованы фото и видео с места трагедии

В Индии обрушился мост, погибли пять человек / Reuters

Во вторник, 4 сентября, в индийском городе Калькутта (столица штата Западная Бенгалия) обрушился мост, погибли по меньшей мере пять человек, есть пострадавшие.

Под завалами сооружения оказались микроавтобус и несколько автомобилей, сообщил телеканал India TV.

По данным канала, на месте происшествия работали спасатели и медики, пострадавших доставили в ближайшую больницу.

Во вторник, 14 августа в итальянском городе Генуя обрушился автомобильный мост, по которому проходила платная автомагистраль, с 50-метровой высоты упали около 30 машин, погибли более 40 людей.