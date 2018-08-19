Обрушение моста в Генуе: стало известно официальное число жертв

19 августа 2018, 14:24

Автомобильный оператор Autostrade, который руководил обрушившимся мостом в Генуе, пообещал восстановить виадук.

Обрушение моста в Италии
Обрушившийся мост в Италии / repubblica.it

Официальное число погибших при обрушении моста в итальянской Генуе достигло 43 человек, операция по поиску погибших под завалами завершена.

В субботу были найдены последние три тела, их извлекли из автомобиля, придавленного бетонной плитой. В автомобиле погибла семья - родители и их 9-летняя дочь, сообщает Reuters.

По данным префектуры Генуи, девять человек все еще находятся в больнице, четверо из них в критическом состоянии.

В то же время итальянский автомобильный оператор Autostrade, который руководил обрушившимся мостом в Генуе, пообещал восстановить виадук.

Новый мост будет построен примерно за 500 млн евро, заявил исполнительный директор Autostrade Джованни Кастеллуччи, а средства будут взяты из фонда, предназначенного для аварийного восстановления.

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Кастеллуччи выразил свои глубокие соболезнования семьям погибших, но отказался приносить извинения. "Извинения и ответственность - это взаимосвязанные вещи. Вы извиняетесь, если вы считаете, что вы несете ответственность", - сказал он, добавив, что он будет ждать официального отчета следователей, которые должны определить ответственных за трагедию.

Во вторник, 14 августа, в Генуе на севере Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила платная автомагистраль A10. С 50-метровой высоты упало около 30 автомобилей.

Ранее эксперт оценил вероятность повторения трагедии в Украине.

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Новость в спецтеме:Обвал моста в Генуе: все подробности
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