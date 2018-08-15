Обрушение моста в Италии: эксперт оценил вероятность повторения трагедии в Украине

Обрушившийся в Италии мост / repubblica.it

В Украине на дорогах общего пользования 4,5 тыс. мостов требуют срочного ремонта, заявил эксперт по транспортным вопросам, бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава, комментируя обрушение автомобильного моста в итальянской Генуе.

"Сюда входят и маленькие мосты, протяженностью от нескольких метров до нескольких десятков. Эксплуатироваться они могут много лет, у нас в стране есть мосты, построенные даже в 18-19 веке. Все зависит от того, сколько средств выделяется на их содержание и как часто они проходят плановый ремонт", – подчеркнул он в комментарии "Обозревателю".

Вместе с тем эксперт скептически оценил вероятность повторения в Украине генуэзской трагедии.

"Это обусловлено конструкциями мостов, которые используются. В Италии обвалился мост вантовой конструкции. Эта конструкция предполагает, что есть пилон и ванты, которые держат пролет. Если возникают какие-то проблемы с несущими конструкциями, то мост разваливается. У нас вантовых мостов очень мало – можно на пальцах пересчитать", – пояснил Кава.

Он напомнил, что в Киеве вантовыми являются Северный и Южный мосты.

"Остальные – балочные, более прочные конструкции, которые не склонны к подобному разрушению. Также в городе есть старый вантовый мост на Подоле. Он давно находится в аварийном состоянии, по нему больше 20 лет закрыто движение, но сама конструкция не демонтирована", – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что обрушение моста в Генуе произошло из-за человеческой ошибки.