Названа причина обвала моста в Генуе

Обрушение моста в Италии / repubblica.it

Обрушение моста в Генуе произошло из-за человеческой ошибки.

Об этом заявил генпрокурор Италии Франческо Коцци, передает La Repubblica.

"Нет, это была не случайность, а человеческая ошибка", - сказал Коцци.

По его словам, после окончания спасательной операции, будет проведено расследование и "будут проанализированы все аспекты, связанные с проектированием, строительством и обслуживанием моста".

По данным на утро среды, в результате обрушения погибли по меньшей мере 37 человек (по другим данным 38). Среди жертв происшествия - трое несовершеннолетних в возрасте восьми, 12 и 13 лет.

Еще 15 человек получили ранения. Несколько человек пропали без вести. Спасатели предполагают, что под завалами находятся от четырех до 12 человек.

Во вторник, 14 августа, в Генуе на севере Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила платная автомагистраль A10. С 50-метровой высоты упало около 30 автомобилей.