Трампа заставили рассмотреть вопрос об освобождении Сенцова

Олег Сенцов / Reuters

Свыше 100 тысяч человек поддержали петицию за освобождение осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова на сайте Администрации президента США.

Таким образом, по американскому законодательству, теперь в течение месяца сотрудники администрации направят ее в соответствующее ведомство, а затем оповестят авторов и всех подписавших ее граждан о решении по электронной почте.

"Мы сделали это! Есть сто тысяч подписей! За два дня до дедлайна. Спасибо за каждую подпись", - говорится в сообщении на Facebook-странице сообщества Save Oleg Sentsov.

"Европейский парламент уже обратился к Владимиру Путину с просьбой немедленно освободить Олега Сенцова и других. Теперь время Америке сказать свое слово. Мы настоятельно призываем нашу власть принять твердую позицию по этому вопросу и использовать все средства, чтобы требовать немедленного освобождения Олега Сенцова и других украинских политзаключенных в России", - сказано, в частности, в петиции.

Отметим, что накануне "набег" украинцев с петицией по Олегу Сенцову "обрушил" сайт Белого дома.

Напомним, ранее двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что получила письмо от режиссера. По ее словам, наш соотечественник "написал, что конец близок, и он это не про освобождение".