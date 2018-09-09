СМИ рассказали о серьезных ранениях матери президента Молдовы в ДТП

publika.md

Мать президента Молдовы Игоря Додона получила серьезные ранения в ДТП с участием президентского кортежа.

Об этом сообщил портал "Bloknot-Moldova" со ссылкой на источник из окружения молдавского президента.

"В результате дорожной аварии серьезно пострадала мать Игоря Додона", - пишет издание.

Отмечается, что выехавший на встречку грузовик принадлежит частной птицефабрике, он перевозил мясо.

Ранее сообщалось, что президента Молдовы Игоря Додона госпитализировали в результате ДТП, которое произошло во время движения кортежа молдавского лидера на трассе Страшены-Калараш.

По данным телеканала, две машины кортежа (одна из них - "Мерседес" S-класса) столкнулись с грузовиком, в результате чего один автомобиль перевернулся. Кроме Додона в больницу доставили еще двух человек - сотрудников охраны президента.