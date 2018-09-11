Адвокат рассказал о "медленном угасании" Сенцова из-за необратимых изменений в состоянии здоровья

Олег Сенцов / facebook.com/denisovaombudsman

По словам адвоката Дмитрия Динзе, который представляет интересы украинского политзаключенного Олега Сенцова, у режиссера в здоровье произошли необратимые изменения после 120 дней голодовки.

Динзе рассказал, что к "необратимым изменениям, которые влияют на сердечно-сосудистую систему, почки и печень", приводит постоянное ухудшение состояния здоровья Сенцова, передает Associated Press.

Как отметил Динзе, Сенцову все труднее вставать с постели из-за ослабления организма: "Он склонен к медленному угасанию, несмотря на поддерживающую терапию".

Напомним, ранее двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что получила письмо от режиссера. По ее словам, наш соотечественник "написал, что конец близок, и он это не про освобождение".

Позже уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова узнала, что состояние режиссера "удовлетворительное" и прислала его фотографии из колонии. Позднее активист рассказал, сколько весит голодающий Сенцов.

Накануне стало известно о том, что Сенцов написал в тюрьме завещание на свое творчество.