В Госдуму РФ внесли законопроект о введении дуэльного кодекса в России

В России предложили ввести дуэльный кодекс / Кадр из мультфильма "Том и Джерри"

Вызов Алексея Навального на дуэль от главы Росгвардии не прошел даром для общественных устоев страны. В Госдуму РФ уже внесли законопроект о введении дуэльного кодекса в России.

Инициировал документ член ЛДПР Сергей Иванов. В пояснительной записке отмечено, что раз клевета в России считается уголовным преступлением, а за оскорбления полагаются административные взыскания, установленные в судебном порядке – то закон о дуэлях имеет право быть.

Законом предлагается установить официальный перечень причин, которые позволяют вызывать на дуэль. При этом сторонами дуэли имеют право выступать лишь равные граждане, то есть госслужащий не имеет права вызвать на дуэль рядового гражданина, "ищущего правду". Такой спор разрешить может лишь суд.

Ранее в украинском Кабмине назвали приоритетные законопроекты. Среди важных законов – Служба финрасследований, легализация лома и закон о концессиях.