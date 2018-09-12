Европарламент ввел санкции против Венгрии

12 сентября 2018, 19:56

Исторический момент - впервые за время существования ЕС санкции вводятся против страны-участницы союза.

Европарламент принял решение ввести против Венгрии санкции; возможно, страну лишат права голоса в Совете ЕС
Европарламент принял решение ввести против Венгрии санкции; возможно, страну лишат права голоса в Совете ЕС

В среду, 12 сентября, Европейский парламент принял историческое решение - ввел санкции против Венгрии. Это первый случай введения штрафных мер против страны-участницы Европейского союза в истории организации.

В ЕП Будапешт обвинили в нарушении принципов правового государства и ЕС - в частности, заявили в ЕП, в Венгрии притесняют организации, помогающие мигрантам, а также попустительствуют коррупции, сообщает DW.

Основной мотив санкций связан с тем, что Венгрия отказалась выполнять квоты ЕС на беженцев

За введение санкций в отношении страны проголосовало две трети от общего числа депутатов Европарламента; кроме штрафных мер, теперь страна может утратить право голоса в Совете ЕС - впрочем, окончательное решение по этому вопросу будет принимать сам Совет.

В ответ на принятие решения о санкциях одиозный глава МИД Венгрии Петер Сийярто разразился шквалом критики в адрес Евросоюза; так, он назвал санкции мелкой местью проиммигрантски настроенных политиков, и в свою очередь обвинил во лжи всех, что вменял Будапешту коррупцию и давление на НПО.

Читайте такжеВенгрия обвинила власти ЕС: в приоритете права мигрантов, а не закарпатских венгровСийярто также отметил, что решения органа ЕС совершенно не повлияет на политику страны в отношении мигрантов.

Напомним, конфликт между Венгрией и Украиной также набирает обороты - недавно Министерство иностранных дел Украины вручило ноту поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу в связи с созданием венгерским правительством должности министра по развитию Закарпатской области.

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санкции Европарламент мигранты Венгрия Петер Сийярто
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