Переписать географию. Жириновский предложил вернуть на карту "Русское море" и добавить "Русский восток"

Владимир Жириновский / УНИАН

Одиозный российский политик, лидер фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимир Жириновский высказал инициативе вернуть исторические наименования морям и отдельным частям России.

"В рамках борьбы за чистоту русского языка и уважения к нашей истории пора приступить к масштабной смене географических названий. Начать нужно с морей —вернуть всем акваториям, омывающим берега России, исторические имена. С какой стати Балтийское море так называется? Народа "балты" нет уже полторы тысячи лет, никто про них не знает. Пусть море зовется Варяжским, как встарь!", — цитирует его пресс-служба.

Жириновский также предложил возвратить Черному морю его прежнее название — Русское море. Белое море должно называться "Студеное", а Баренцево — "Ледовитое", считает депутат.

"И Дальний Восток надо переименовать… Страна должна быть единой! Предлагаю новое название — Русский Восток. Прекрасный термин", − подытожил политик.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Жириновский избил в Москве на митинге протестующего-украинца.