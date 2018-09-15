НАТО не станет отступать перед Россией, Грузию возьмут в Альянс - Столтенберг

Столтенберг заявил, что Москва наращивает свою агрессию / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не собирается отступать перед напором России.

"Для нас нет противоречия в том, чтобы быть твердыми, решительными в наших подходах к России, и, в то же время, искать диалога", – сказал Столтенберг после встречи с Джоном Болтоном, советником президента США по национальной безопасности, передает Голос Америки.

Генсек НАТО отметил, что НАТО не ищет военной конфронтации, в отличие от России.

"Мы видим Россию, которая вкладывает ресурсы в многочисленные (военные) возможности, а также в разведку. Именно по этой причине союзники по НАТО увеличили расходы на оборону – впервые после окончания "холодной войны".

Читайте такжеМы не хотим отвечать на заявления России, но вынуждены – СтолтенбергСтолтенберг заявил, что активность Москвы в этом плане только растет.

"Мы видели, как они использовали медиа и социальные медиа, дезинформацию, пытаясь оказать влияние на политические процессы в различных европейских государствах".

Столтенберг также заверил, что НАТО продолжит поддерживать усилия Грузии и Украины в деле вступления в состав Альянса: "Грузия станет членом НАТО".

Напомним, ранее президент Петр Порошенко, заявил, что принципиальная позиция Киева - не спрашивать у Москвы и российского лидера в частности разрешения на вход Украины в НАТО.