Россию обвинили во вмешательстве в референдум по названию Македонии

Флаги Греции и Македонии

Москва финансировала пророссийские группы для того, чтобы провалить референдум по переименованию Македонии.

По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, в этом "нет сомнения", передает "Интерфакс".

"Мы должны дать возможность народу Македонии принимать собственные решения", - сказал он, отметив, что Россия проводит "широкую кампанию влияния" перед намеченным референдумом.

Референдум об переименовании Македонии в Северную Македонию намечен на 30 сентября. Соответствующую договоренность с Грецией парламент страны ратифицировал в конце июня.

Грецию не устраивало название республика Македония, так как, по ее мнению, оно созвучно с названием греческой области Македония. Предполагается, что после референдума Греция разблокирует процесс присоединения Македонии к Евросоюзу и НАТО.

Ранее сообщалось, что в греческом городе Каламата суд приговорил четверых украинских моряков к 25 годам тюрьмы за незаконную перевозку мигрантов, еще двое получили по 18 месяцев заключения.