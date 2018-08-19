В Македонии из-за столкновения погибли парапланеристы из Украины и Британии

Парапланеристы столкнулись в небе / Фото: alhim.net

В результате столкновения на соревнованиях в Македонии погибли выдающиеся парапланеристы из Украины и Британии.

Как сообщает The Guardian, 54-летний британец Иннес Пауэлл и 56-летний украинец Игорь Волов столкнулись перед финальной гонкой British Open в городе Крушево.

Очевидцы соревнований сообщают, что парапланеристы дважды столкнулись в воздухе, причем второй удар был по силе более мощным.

Украинец Волов, который не выступал на этих соревнованиях, после столкновения открыл запасной парашют и приземлился на дерево. Однако к тому времени, когда его нашли спасатели, уже был мертв.

Выдающийся инструктор Британии Пауэлл не открыл запасной парашют и все еще был в сознании, когда к нему прибыли парамедики. Он получил тяжелые травмы внутренних органов, а также сломал плечо, таз и ребра. Британский парапланерист скончался в реанимации.

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