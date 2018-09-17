В Китае бушевал супертайфун: опубликованы фото последствий разрушительной стихии

17 сентября 2018, 15:20

В одной из провинций страны скорость ветра достигала 162 километров в час.

В Китае бушевал супертайфун
В Китае бушевал супертайфун "Мангхут", в Гонконге пострадали более 100 человек / Reuters

В воскресенье, 16 сентября, вечером супертайфун (ураган большой разрушительной силы) "Мангхут" обрушился на побережье Южного Китая, он вышел на сушу в районе города Цзянмэнь, расположенного в провинции Гуандун.

Скорость ветра достигала 162 километров в час, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на метеорологическую службу провинции.

В Гуандуне эвакуировали более 2 млн человек, свыше 48 тысяч рыболовецких судов отозвали в порты, на десятках тысяч строительных объектов приостановили работы, закрылись для посещения сотни туристических достопримечательностей.

Тайфун также обрушился на Гонконг, в результате шторма пострадали более 100 человек, информации о погибших пока нет, сообщает "ВВС Украина" со ссылкой на данные местных властей.

"Тайфун Мангхут пришел в Китай с Филиппин, где его жертвами стали не менее 30 человек. Метеорологи называют ураган самым мощным тропическим циклоном, с которым мир сталкивался в этом году", — отметило издание.

Агентство Reuters опубликовало жуткие фото последствий супертайфуна в Китае.

  • В Китае бушевал супертайфун "Мангхут", в Гонконге пострадали более 100 человек Reuters
  • В Китае бушевал супертайфун "Мангхут", в Гонконге пострадали более 100 человек Reuters
  • В Китае бушевал супертайфун "Мангхут", в Гонконге пострадали более 100 человек Reuters
  • В Китае бушевал супертайфун "Мангхут", в Гонконге пострадали более 100 человек Reuters
  • В Китае бушевал супертайфун "Мангхут", в Гонконге пострадали более 100 человек Reuters
  • В Китае бушевал супертайфун "Мангхут", в Гонконге пострадали более 100 человек Reuters
  • В Китае бушевал супертайфун "Мангхут", в Гонконге пострадали более 100 человек Reuters
  • В Китае бушевал супертайфун "Мангхут", в Гонконге пострадали более 100 человек Reuters
  • В Китае бушевал супертайфун "Мангхут", в Гонконге пострадали более 100 человек Reuters
  • В Китае бушевал супертайфун "Мангхут", в Гонконге пострадали более 100 человек Reuters

Ранее стало известно, что в США побережья штата Северная Каролина достиг ураган "Флоренс", его жертвами стали пять человек. Из-за непогоды более полумиллиона домов остались без электричества, в прибрежных районах есть разрушения.

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Китай тайфун Гонконг
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