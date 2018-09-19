"Не табу". Папа Римский радикально высказался о сексе

Папа Римский поговорил с молодежью о сексе / Reuters

Папа Римский Франциск с молодыми христианами из Франции поговорил на тему секса.

Понтифик подчеркнул, что сексуальность - это дар божий, который дан человеку для двух вещей — любви и создания новой жизни. Стенограмму его разговора опубликовала пресс-служба Святого престола.

"Сексуальность — не табу. Любовь между мужчиной и женщиной, когда она страстная, ведет вас к вечной жизни", — пояснил Франциск.

Папа Римский добавил, что молодые люди должны "готовится к этой любви", поскольку она станет частью их жизни.

Понтифик осудил порнографию и назвал ее "индустрией лжи", а также "сексом, отделенным от любви". Франциск добавил, что человек по своей слабости и духовным недостаткам не всегда следует по "очень красивому пути", под которым подразумевается связь между мужчиной и женщиной.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск во время общения с гомосексуалистом Хуаном Карлосом Крузом из Чили, поддержал его, и сказал, что" Бог создал и любит геев такими, какие они есть".