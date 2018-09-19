"Эра без войны": КНДР и Южная Корея подписали совместное заявление

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын / Reuters

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали совместное заявление по итогам встречи в Пхеньяне.

Как сообщает CNN, в нем говорится о готовности Северной Кореи закрыть ракетный полигон "Тонхчан" и остановить работу ядерного реактора в Йонбене.

По словам Мун Чжэ Ина, на Корейском полуострове началась "эра без войны".

Стороны также договорились до конца года возобновить железнодорожное сообщение между странами.

В июне на курортном острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый саммит США-КНДР.

По итогам встречи президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ - Ким выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а Трамп пообещал властям Северной Кореи предоставить "гарантии безопасности" в обмен на отказ от ядерного оружия.