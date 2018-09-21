Все в суд. Порошенко подал иск против британского ВВС за клевету

Петр Порошенко / president.gov.ua

Украинский президент Петр Порошенко подал в суд на ВВС за клевету.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского издания The Daily Telegraph. Согласно имеющимся в их распоряжении данным, главным поводом для подачи иска стала обнародованная ВВС информация о том, что Порошенко уплатил 400 тысяч долларов за право встречи с президентом США Дональдом Трампом.

По словам адвокатов украинского лидера, такая информация "не соответствует действительности и наносит удар по его достоинству". К тому же, утверждают представители Порошенко, публикация "нанесла ущерб репутации Порошенко, что особенно опасно, поскольку тот активно продвигает на Украине антикоррупционные меры".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Порошенко рассказал, о чем беседовал с Трампом на саммите НАТО.