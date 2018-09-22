В США женщина устроила резню в центре по уходу за младенцами

В Нью-Йорке женщина ранила трех младенцев / Reuters

В американском Нью-Йорке 52-летняя женщина с ножом напала на один из центров по уходу за младенцами и ранила пять человека, в частности, трех малышей от трех дней до месяца.

У двоих детей — ножевые ранения в живот, а 20-дневная девочка отделалась рваными ранами уха, подбородка и губы, пишет NBC.

По его данным, злоумышленница сначала напала на сотрудницу центра — ударила ее ножом в туловище восемь раз.

Нападавшей пытался помешать мужчина и получил ранение в ногу. После этого женщина атаковала детей. Потом злоумышленницу задержали правоохранители — ее обнаружили на цокольном этаже центра с перерезанным запястьем.

В полиции считают, что нападавшая сама себя ранила. Женщину отправили в больницу, там она находится под стражей.

Ранее в столице Франции Париже мужчина с ножом напал на посетителей кинотеатра, а потом — на людей, которые были на площадке у кинотеатра, а также на прохожих, пострадали семь человек.