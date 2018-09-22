Очень редкая болезнь: стало известно, от чего умер президент Вьетнама

Чан Дай Куанг скончался от очень редкого вида рака крови / Reuters

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер от очень редкого вида рака крови, который имеет вирусное происхождение.

Против такого вируса еще нет лекарств, рассказал советник центрального управления здравоохранения страны профессор медицины Фам Зя Кхай, пишет VietNamNet.

По его словам, в мире еще нет статистики по болезни, от которой скончался вьетнамский лидер.

Напомним, у Чан Дай Куанга серьезное заболевание нашли в июле 2017 года, его лечили во Вьетнаме и в Японию. Глава государства умер 21 сентября 2018-го на 62-м году жизни в медучреждении.