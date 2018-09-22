Эксперт сказал, какие санкции способны спровоцировать заговор против Путина

Для РФ опасно более глубокое отключение российских финансов от международной финансовой системы, отметил эксперт.
Персональные санкции против представителей организованной преступной группировки президента Российской Федерации Владимира Путина способствуют созданию заговоров против главы страны.
Для РФ опасно дальнейшее и более глубокое отключение российских финансов от международной финансовой системы, рассказал финансист-россиянин Слава Рабинович в интервью "Сегодня".
"Опасно увеличение персональных санкций против представителей путинской ОПГ. Во-первых, это огромный удар по их образу и смыслу жизни — воровать здесь, а откладывать там", — отметил собеседник.
По словам финансиста, во-вторых, это опасно для Путина тем, что такие санкции способствуют не только расколу так называемых "элит", но и конкретному процессу создания потенциальных заговоров с целью его смещения.
Напомним, Слава Рабинович говорил, что раньше для организованной преступной группировки Владимира Путина главным источником обогащения были нефть и газ, а теперь у них "вторая нефть" — граждане государства.