Эксперт сказал, какие санкции способны спровоцировать заговор против Путина

Персональные санкции против представителей "банды" Владимира Путина способствуют созданию заговоров против него, считает эксперт / Reuters

Персональные санкции против представителей организованной преступной группировки президента Российской Федерации Владимира Путина способствуют созданию заговоров против главы страны.

Для РФ опасно дальнейшее и более глубокое отключение российских финансов от международной финансовой системы, рассказал финансист-россиянин Слава Рабинович в интервью "Сегодня".

"Опасно увеличение персональных санкций против представителей путинской ОПГ. Во-первых, это огромный удар по их образу и смыслу жизни — воровать здесь, а откладывать там", — отметил собеседник.

По словам финансиста, во-вторых, это опасно для Путина тем, что такие санкции способствуют не только расколу так называемых "элит", но и конкретному процессу создания потенциальных заговоров с целью его смещения.

Напомним, Слава Рабинович говорил, что раньше для организованной преступной группировки Владимира Путина главным источником обогащения были нефть и газ, а теперь у них "вторая нефть" — граждане государства.