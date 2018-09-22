"Вторая нефть": эксперт назвал главный источник обогащения "банды" Путина

В России "банда" Владимира Путина наживается на гражданах, считает эксперт / Reuters

Российский финансист и блогер Слава Рабинович заявил, что раньше для организованной преступной группировки президента РФ Владимира Путина главным источником обогащения были нефть и газ, а теперь у них "вторая нефть" — граждане страны.

В государстве пенсионная реформа была аферой, рассказал эксперт в интервью "Сегодня".

"Если раньше для путинской ОПГ главным источником обогащения были нефть и газ, то теперь у них "вторая нефть" — российские граждане", — отметил собеседник.

По его словам, власти России фальсифицируют выборы, но сами поверили во всенародную поддержку, в свою пропаганду и в этом угаре решили провернуть пенсионную аферу.

"Это, по сути, финансовый дефолт, проведенный наглым и бесхитростным образом, как и все, что делает путинская ОПГ в период позднего путинизма. Но что-то пошло не так. А что? Нарастает критическая масса ошибок и преступлений, растет критическая масса населения, уставшего взвешивать холодильник и телевизор", — подчеркнул блогер.

Ранее Слава Рабинович говорил, что в РФ в случае падения режима Владимира Путина демократические и честные выборы вряд ли возможны на протяжении последующих трех или пяти лет, жителям нужно будет отойти от пропаганды, их "замороженные мозги должны оттаять".